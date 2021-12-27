Пользователи соцсетей поспешили обвинить его бывших владельцев в том, что больного длинноухого бросили погибать на морозе.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Муромском районе возле деревни Мишино в сугробе возле обочины дороги нашли труп ослика. В животном узнали Моисея, питомца местного Спасо-Преображенского монастыря.Пользователи поспешили обвинить его бывших владельцев в том, что больного длинноухого бросили погибать на морозе.«На протяжении нескольких лет он жил в монастыре, куда его отдали предыдущие хозяева. Недавно он умер от старости. У человека, которому было поручено отвезти труп на утилизацию, произошёл форс-мажор. Он вынужденно оставил тело возле проезжей части на пару часов. Спустя некоторое время следующая машина увезла животное на утилизацию», - историю в Муромской епархии.Между тем, владимирское областное отделение «Атеистов России» направило в Следственный комитет обращение с просьбой проверить действия священнослужителей.