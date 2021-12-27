Владимирские приставы назначили микрофинансовой организации штраф в размере 350 тысяч рублей В...

Владимирские приставы назначили микрофинансовой организации штраф в размере 350 тысяч рублейВ Управление ФССП России по Владимирской области обратилась жительница региона с жалобой на действия микрокредитной организации.У женщины имелась просроченная задолженность по кредитным обязательствам перед организацией из Ростова-на- Дону. «Выбивать» долг представители компании решили путём применения психологического давления.На мобильный телефон должника стали поступать звонки с требованием оплатить просроченную задолженность, которые содержали в себе оскорбления и угрозы. Подобные действия являются нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».Должностным лицом Управления было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, в ходе которого вина микрокредитной организации была полностью подтверждена. Виновное лицо привлечено к административной ответственности виде штрафа в размере 350 000 рублей.В случае неправомерных действий представителей организаций, занимающихся возвратом просроченных задолженностей, граждане могут обращаться с жалобой в Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.Пресс-служба УФССП информирует, что порядок обжалования незаконных действий коллекторов достаточно прост. Для этого необходимо направить в Управление ФССП России по Владимирской области заявление с указанием ФИО, контактов, изложить суть обращения и приложить к нему в качестве дополнительных доказательств фото, видео, аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звонков, полученные письма или смс-сообщения и обязательно кредитный договор.