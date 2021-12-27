Разыграли сертификаты на технику стоимостью до 3 тысяч рублей. Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» прошёл розыгрыш среди участников акции «Плати Просто». Всего в нём приняли участие

Разыграли сертификаты на технику стоимостью до 3 тысяч рублей. Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» прошёл розыгрыш среди участников акции «Плати Просто». Всего в нём приняли участие более 500 абонентов. Каждый мог рассчитывать на сертификат стоимостью от пятисот до трех тысяч рублей на покупку электроники и бытовой техники. Для победы необходимо было не только скачать мобильное