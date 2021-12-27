В минувшие выходные во многих территориях области опять наблюдались отключения электричества. К...

В минувшие выходные во многих территориях области опять наблюдались отключения электричества. К примеру, в Гусь-Хрустальном районе перебои со светом были в 71 населённом пункте, отключения имели место также в Петушинском, Селивановском, Ковровском, Муромском и Вязниковском районах.В предыдущие выходные также из-за снегопада было нарушено электроснабжение в нескольких районах области.Как сообщает пресс-служба областной администрации, 27 декабря в ходе еженедельного оперативного совещания в администрации Владимирской области обсуждался вопрос максимально быстрого восстановления бесперебойного энергоснабжения в регионе.«Придётся в штабном режиме решать вопросы, большинство из которых можно было исключить ещё летом. Рассчитываю на дальнейшие выводы соответствующих органов. А пока вижу одно решение – срочно создавать дополнительные бригады на базе областных учреждений и муниципальных служб, которые будут помогать электрикам в ликвидации проблем, в том числе в расчистке просек от деревьев. При необходимости задействуем областной резервный фонд. Прошу всех настроиться на напряжённую работу, наша задача – добиться устойчивого энергоснабжения. Люди ни в коем случае не должны страдать, тем более в минусовые температуры», – подчеркнул Александр Авдеев.