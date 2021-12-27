В ходе расследования из незаконного оборота изъято более 200 граммов «синтетики», а также оборудование для расфасовки запрещённых веществ и упаковочный материал.

Ленинский районный суд Владимира приговорил семь членов международной группы, которая занималась сбытом наркотиков. Подробностями дела поделились в прокуратуре Владимирской области.Судом установлено, что в марте прошлого года неизвестный привлёк в состав банды троих граждан Киргизии. Они выполняли роль межрегиональных наркокурьеров. Закладчиками наняли нескольких россиян. Всего в преступном сообществе состояли 13 человек. Пятерых ещё судят. Дело по 13-му фигуранту выделено в отдельное производство.В ходе расследования из незаконного оборота изъято более 200 граммов «синтетики», а также оборудование для расфасовки запрещённых веществ и упаковочный материал. Большинство последователей Пабло Эскобара признали свою вину.В результате злоумышленники получили различные сроки от 7,5 до 15 лет.Приговор в законную силу пока не вступил.