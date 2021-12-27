Народное голосование началось в октябре на странице городской администрации ВКонтакте. Конкурс в...

Народное голосование началось в октябре на странице городской администрации ВКонтакте. Конкурс в таком формате проходит уже в третий раз.Жители областного центра сами предлагали кандидатуры. В голосовании приняли участие более тысячи пользователей, число претендентов на звание лучшего педагога превысило двести пятьдесят человек. Победителем признана учитель начальных классов 45-й школы. Виктория Чугунова работает там педагогом 4 года, готовится к первому выпускному. Говорит, награда - неожиданная и важная оценка ее труда.Виктория Чугунова, учитель начальных классов школы №45 г.Владимира:- Хочу пожелать учителям, чтобы они понимали детей. Потому что очень мало осталось учителей, которые действительно понимают. А родителям я хочу посоветовать, чтобы они всегда шли в ногу с учителем и с детьми. Потому что это одно целое. Потому что если не будет взаимопонимания между родителями и учителем, идеального класса, родителя и учителя не получится.