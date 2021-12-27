Возможен снег с дождём.

Во Владимире 27 декабря похолодает до -15 градусов Цельсия. Во вторник и среду, по прогнозам синоптиков, температура будет колебаться от 14 до 18 градусов мороза.Как мы ранее, в регионе сегодня ожидаются метели и сильный юго-западный ветер. Скорость порывов будет достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-751 миллиметр ртутного столба.К Новому году потеплеет до минус 6-9 градусов. Ориентировочно с 29 декабря осадки прекратятся. В первые дни 2022 года метеорологи обещают оттепель до +2.