Во Владимирской области вынесен приговор 7 членам транснациональной межрегиональной организованной...

Во Владимирской области вынесен приговор 7 членам транснациональной межрегиональной организованной группы, занимавшейся сбытом наркотических средствЛенинским районным судом г. Владимира вынесен приговор 7 членам транснациональной межрегиональной организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого из них они признаны виновными в сбыте наркотических средств в крупном размере и покушении на него.Судом установлено, что в марте 2020 года неизвестный привлек в состав группы, занимающейся распространением наркотиков на территории России, троих граждан Киргизии в качестве межрегиональных курьеров, в чьи обязанности входило оборудование крупнооптовых и розничных тайников на территории различных субъектов РФ, а также в качестве закладчиков нескольких граждан РФ.В ходе расследования из незаконного оборота изъято более 200 грамм синтетического наркотика, а также приборы для его расфасовки и упаковочный материал.Большинство участников организованной группы признали свою вину в инкриминируемых преступлениях.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 7,5 до 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Всего в группировке состояло 13 человек. В отношении еще 5 лиц дела находятся на рассмотрении в суде. Уголовное дело в отношении 13-го фигуранта в настоящее время выделено в отдельное производство, расследование по нему не завершено, сообщает пресс-служба прокуратуры.Фото иллюстративное: kazanreporter.ru