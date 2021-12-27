Только в декабре закрашено более 1500 уродливых «граффити».

Во Владимире коммунальщики и волонтёры за год ликвидировали 7500 надписей с рекламой наркотиков. Только в декабре закрашено более 1500 уродливых «граффити». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Информацию о появлении незаконных «рисунков» на фасадах зданий сотрудники коммунальных служб собирают по ходе ежедневного мониторинга. Свой вклад вносят и неравнодушные владимирцы, которые устраняют «живопись» самостоятельно или отправляют жалобы на портал .«При обнаружении авторов, наносящих надписи с информацией о сайтах по продаже наркотиков, следует звонить в полицию: 32-64-05 или 02», - предупреждают в горадминистрации.К добровольцам может присоединиться любой желающий. Краска выдаётся бесплатно. Контакты волонтёров указаны в группе Владимирской общественной организация « в «Вконтакте».