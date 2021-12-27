За неделю составлен один протокол.

Мэрия Владимира и полиция продолжают рейды по проверке соблюдения «антиковидных» мер работниками и посетителями магазинов, общепита и сферы услуг.С 20 по 24 декабря контрольными мероприятиями охвачено 46 предприятий потребительского рынка. Нарушения масочного режима выявлены на шести объектах. С владимирцами проведена разъяснительная работа. Составлен один протокол.Всего с 1 января чиновники обследовали 2942 места. Антиковидные меры не соблюдались на 632 объектах. Составлено 70 протоколов за нарушение масочного режима.