На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 декабря лабораторно подтверждено 255...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 декабря лабораторно подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
66 - во Владимире
30 - в Ковровском районе
27 - в Муромском районе
26 - в Гусь-Хрустальном районе
25 - в Александровском районе
12 - в Вязниковском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
9 - в Кольчугинском районе
8 - в Петушинском районе
8 - в Меленковском районе
7 - в Камешковском районе
7 - в Суздальском районе
6 - в Киржачском районе
5 - в Селивановском районе
4 - в Гороховецком районе
3 - в Собинском районе
1 - в Судогодском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 310 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).