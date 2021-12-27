На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 декабря лабораторно подтверждено 255...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 декабря лабораторно подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.66 - во Владимире30 - в Ковровском районе27 - в Муромском районе26 - в Гусь-Хрустальном районе25 - в Александровском районе12 - в Вязниковском районе10 - в Юрьев-Польском районе9 - в Кольчугинском районе8 - в Петушинском районе8 - в Меленковском районе7 - в Камешковском районе7 - в Суздальском районе6 - в Киржачском районе5 - в Селивановском районе4 - в Гороховецком районе3 - в Собинском районе1 - в Судогодском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 310 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).