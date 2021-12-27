В Муромском районе около деревни Мишино местные жители обнаружили в сугробе около дороги ослика,...

В Муромском районе около деревни Мишино местные жители обнаружили в сугробе около дороги ослика, который, по их словам, лежал там двое суток. Люди узнали в нем ослика Моисея, который 3-4 года жил в Спасо-Преображенском монастыре, куда его отдала хозяйка.Моисей жил в селе Спас-Купалище при Спасо-Преображенском монастыре. Когда он заболел, в соцсетях объявили сбор средств на его лечение. У ослика была доброкачественная опухоль на глазу, и с помощью собранных волонтерами средств ее удалось вылечить. Пользователи соцсетей недоумевали, как же он попал на обочину дороги и обвиняли священнослужителей, что они выкинули на мороз еще живого ослика.В пресс-службе епархии утверждают, что Моисей умер от старости, его везли на «утилизацию», но по дороге с машиной случился "форс-мажор". Водитель не нашел лучшего решения, как выгрузить ослика на обочину и уехать. За то время, пока ехала другая машина, ослика успели сфотографировать, утверждают в Муромском епархиальном управлении.Однако очевидцы утверждают, что Моисей был еще жив, когда его нашли, и двое суток пытался выбраться из сугроба. Монастырские волонтеры, работавшие с осликом, рассказали, что ему было всего пять лет, поэтому от старости умереть он никак не мог.Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что разберётся с этим делом. Депутат счёл необходимым забрать из Спасо-Преображенского монастыря других питомцев и передать их в приют. Как известно, там живут еще утки, павлины и фазаны.Фото: vk.com/murom33murom