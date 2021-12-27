Регион готовится к встрече Нового года

Во Владимирской области накануне Нового года зажигается праздничная иллюминация и открываются арт-объекты.Так, засиял новыми огнями Парк культуры и отдыха имени 200-летия Александрова. Местную смотровую площадку украсила «Кузнечная ёлка».«Ремесло играет большую роль в истории города: неслучайно на его гербе, утверждённом Екатериной II в 1781 году, изображены наковальни и тиски», - пояснили в администрации Александровского района.В Коврове на территории социально-культурного объекта «Кукушкин пруд» появились светящиеся пингвины. Необычная скульптура уже стала излюбленным местом для фотосессий.Напомним, что в областной столице накануне торжеств также появились новые световые арт-объекты: лев на Соборной площади и сказочная Жар-Птица в парке «Липки». Жителей и гостей Владимира также радуют инсталляции «Маска», «2022», стилизованные ели и «Одуванчики».