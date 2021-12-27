С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 80 310 владимирцев.

Во Владимирской области на 27 декабря выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 66 человек. Ещё 30 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 27 - в Муромском, 26 - в Гусь-Хрустальном, 25 - в Александровском, 12 - в Вязниковском, 10 - в Юрьев-Польском, 9 - в Кольчугинском районах. По 8 инфицированных прибавилось в Петушинском и Меленковском, по 7 - в Суздальском и Камешковском, 6 - в Киржачском, 5 - в Селивановском, 4 - в Гороховецком, 3 - в Собинском районах, по 1 - в Судогодском районе и ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 80 310 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 707 случаев во Владимире, 9128 - в Гусь-Хрустальном районе, 8897 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.