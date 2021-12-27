На 15-ть меньше, чем в последний рабочий день предыдущей недели. На убыль статистика заболеваемости идёт уже восьмые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания

На 15-ть меньше, чем в последний рабочий день предыдущей недели. На убыль статистика заболеваемости идёт уже восьмые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 80 310. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (66 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 62. Всего с начала пандемии в областном центре уже 18 707 заражённых.