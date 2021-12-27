В Гусь-Хрустальном в суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт героина Завершено...

В Гусь-Хрустальном в суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт героинаЗавершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего уроженца одного из сопредельных государств. Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.В июле этого года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков была получена информация о том, что приезжий может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. При проведении оперативных мероприятий информация получила свое подтверждение.Увидев сотрудников полиции, молодой человек попытался скрыться, но был задержан. При личном досмотре оперативники обнаружили у него мобильный телефон, в котором находились адреса тайников-закладок. Полицейские изъяли из тайников в общей сложности 22 свертка с героином массой более 40 граммов.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.