Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» (создана совместно компанией VK и «Ростелекомом») начала интеграцию электронных дневников школьников. Это улучшает ..

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» (создана совместно компанией VK и «Ростелекомом») начала интеграцию электронных дневников школьников. Это улучшает процесс организации обучения и упрощает взаимодействие всех участников образовательного процесса.На первом этапе все пользователи сервиса «Дневник.ру» получили удобный доступ к «Сферуму» благодаря бесшовной авторизации. Кроме того, синхронизированы структуры классов. Этот функционал уже доступен пользователям образовательной платформы в 15 регионах: Хабаровском крае, Республиках Адыгея, Алания, Дагестан, Ингушетия и Чечня, а также Архангельской, Астраханской, Еврейской, Иркутской, Омской, Новгородской, Саратовской, Свердловской и Тамбовской областях.«Мы продолжаем планомерно развивать наш продукт, добавляя необходимый функционал для организации образовательного процесса. Интеграция электронных дневников позволит упростить работу педагогов и повысить удобство для детей и родителей. Теперь будет гораздо проще переключаться между сервисами, когда это необходимо. Мы планируем и дальше расширять возможности "Сферума”, добавляя другие электронные дневники. Это позволит нашей платформе стать по-настоящему единым окном для всех пользователей», — сказал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.В ближайшее время завершится интеграция «Школьного портала Московской области», сервисов «ИРТех», «ЭлЖур», «БАРС» и других технологических решений для педагогов, детей и родителей.На следующих этапах в «Сферум» планируется добавить расписание и другие опции электронных дневников. В частности, будет разработана и добавлена возможность инициировать в электронном дневнике звонки через «Сферум». Кроме того, платформа продолжает расширять список регионов-участников и технологических партнерств.«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения России и Минцифры России в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», регистрация доступна через единый центр авторизации VK ID — простой и безопасный инструмент. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте .Сейчас «Сферум» предлагает следующие опции:групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;сообщества школ — закр»ытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества;трансляции, которые могут одномоментно просматривать до 10 000 зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям «Сферума», так и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.. Сейчас к платформе подключены более 2,3 миллионов пользователей из 50 российских регионов.