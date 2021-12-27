За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 43 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 8 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 706 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 51 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 происшествие.Петушинский район:По предварительной информации, 20 декабря 2021 г. около 20:30 на 97 км автодороги «М-7 Волга», водитель автомобиля «Инфинити», 1998 г.р., не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части дороги, наехал на стоящий на обочине полуприцеп в составе тягача «Мерседес-Бенц» под управлением водителя, 1982 г.р. В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир автомобиля «Инфинити» получили травмы и были госпитализированы.Муромский район:По предварительной информации, 22 декабря 2021 г. около 13:50 в Муроме на улице Плеханова, водитель автомобиля «Лада – Ларгус», 1958 г.р., при движении задним ходом допустил наезд на припаркованный у края проезжей части дороги автомобиль «ВАЗ». В результате ДТП 7-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» получил травмы, медицинская помощь оказана амбулаторно.Петушинский район:По предварительной информации, 23 декабря 2021 г. около 05:50 в Покрове водитель автомобиля «Мазда», 1996 г.р., осуществляя движение со стороны железнодорожного переезда, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением водителя, 1969 г.р. От удара автомобиль «Шевроле» вынесло на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя, 1974 г.р. В результате ДТП 46-летний пассажир автомобиля «Шевроле» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 24 декабря 2021 г. около 16:52 в Коврове на улице Социалистическая водитель автомобиля «Рено», 1975 г.р., двигаясь в сторону проспекта Ленина допустил наезд на 22-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы, направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район:По предварительной информации, 25 декабря 2021 г. около 09:55 на 275 км автодороги «М – 7 «Волга» водитель автомобиля «Рено», 1985 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Скания» с полуприцепом под управлением водителя, 1987 г.р., после чего автомобиль «Рено» совершил столкновение с движущимся в правой полосе автомобилем «Луидор» под управлением водителя, 1974 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 26 декабря 2021 г. около 11:00 в д. Парахино у дома 38, водитель автомобиля «УАЗ», 1959 г.р., допустил съезд с проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП 57-летний пассажир автомобиля «УАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Региональная Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!