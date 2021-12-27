Высшая ступень пьедестала. Золото Чемпионата мира по тхэквондо завоевали юные спортсмены из...

Высшая ступень пьедестала. Золото Чемпионата мира по тхэквондо завоевали юные спортсмены из Коврова. Все они воспитанники молодого тренера Рустама Ахыева. С юными чемпионами и их наставником встретилась наш корреспондент Вера Куликова.Из своих пятнадцати лет восемь Алёна Поминова занимается тхэквондо. Обладательница черного дана только вернулась с победой с первенства мира. Алёна выступала за сборную России.Алёна Поминова, победительница Первенства мира по тхэквондо:- Соревнования проводились в Минске. Участвовала в Первенстве мира. Я завоевала золото в командном спаринге.Главным соперником нашей сборной стала команда Казахстана. И победа далась непросто. Самый эмоциональный момент, по словам Алёны, поднятие российского флага под звуки гимна нашей страны.Алёна Поминова, победительница Первенства мира по тхэквондо:- Конечно, много эмоций. Гордость, счастье.Тхэквонда в переводе с корейского – путь ноги и кулака.Алена тренируется ежедневно. По 3 часа. Боевое искусство помогло выковать характер.Алёна Поминова, победительница Первенства мира по тхэквондо:- Спорт мне дал дисциплину, то есть он мне помогает вообще в жизни и в учебе, например, тоже. Конечно, силу, смелость, решительность!В состав юниорской сборной России вошел и Артем Поняев. Незадолго до Первенства мира Артём стал чемпионом Европы в спарринге.Артём Поняев, победитель Первенства мира по тхэквондо:- Эти соревнования были большие. Спаррингов было много. Разные страны. Стран было 12, если не больше!Тренирует ковровских спортсменов Рустам Ахыев. Он сам 16 лет занимается тхэквондо. Рустам - воспитанник старшего тренера Владимирской федерации Сергея Паращука. Своего наставника юные тхэквондинсты слушают безоговорочно. Медали самой высокой пробы – всегда коллективный результат.Рустам Ахыев, тренер Владимирской федерации тхэквондо:- Усердие, трудолюбие, желание, в первую очередь. Также помощь родителей. Потому что я здесь даю им нагрузки и нужно, чтобы родители дома тоже контролировали и помогали. В одиночку это очень тяжело - добиться успеха. Особую благодарность тхэквондисты выражают директору ковровской школы №17. Она четыре года представляет зал юным чемпионам совершенно бесплатно. До этого спортсмены не могли найти зал для занятий. Нужна и финансовая поддержка. Секция существует за счет средств родителей. Они же оплачивают и поездки на турниры. Деньги немалые. Например, на одного спортсмена уходит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.Вера Куликова, Александр Голубев. «Вести-Владимир»