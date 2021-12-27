Глава региона А.Авдеев согласен с медиками в том, что нужно использовать период спада заболеваемости для наращивания темпов вакцинации

Глава региона Александр Авдеев продолжает рабочие поездки в муниципальные образования. В Юрьев-Польском он проинспектировал социальные объекты. В их числе - районный Центр культуры и досуга, где сейчас идет ремонт. Работы идут в плановом порядке, обновлённые площадки вводятся в эксплуатацию без волокиты, при этом функционирование учреждения не прекращается.Ври губернатора положительно отозвался об отношении муниципальной власти к учреждениям социальной сферы. По его мнению, забота об объектах культуры должны быть нормой для всех муниципалитетов, потому что «без мест, где люди могут собираться, заниматься творчеством, самореализацией − населённый пункт замирает».Кроме того, Александр Авдеев, проверил ход строительства пристройки под детскую поликлинику Центральной районной больницы, посетил взрослую поликлинику, пообщался с медиками.Главной темой встреч в районах остается и вакцинация населения. Юрьев-Польский район – в тройке лидеров по темпам формирования коллективного иммунитета. И все же заведующая инфекционным отделением ЦРБ Марина Мальцева сохраняет озабоченность отношением граждан к этому вопросу: «Слушают интернет-фейки, а не врачей и переболевших близких. Вот эту информвойну против прививок – просто не понимаю. В советское время только при помощи вакцинации мы справились со многими опасными болезнями, и сейчас иначе – никак».Александр Авдеев согласен с медиками в том, что нужно использовать период спада заболеваемости для наращивания темпов вакцинации.