В сточных водах концентрация загрязняющих веществ превысила пороговую в 183 раза.

Ферму «Рождество» предпринимателя Джона Кописки оштрафовали на 110 тысяч рублей за реки Большая Липня. Причиной массовой гибели рыбы послужил несанкционированный выброс жидкого навоза.Напомним, что в начале ноября местные жители , что в водоёме массово гибла рыба, поверхность была покрыта сплошным слоем белой пены, вода имела едкий запах. Наибольшие выбросы в приток Клязьмы наблюдались рядом с деревней Норкино и поселком Труд.«Факт загрязнения подтвердился. Компания заплатит штраф, сопоставимый нанесённому ущербу. Сумма будет рассчитана по результатам исследований проб воды и почвы», − пояснили в пресс-службе администрации Петушинского района в ноябре текущего года.Сообщается, что владелец предприятия, фермер Джон Кописки сотрудничал с властями с момента обнаружения загрязнения. В сточных водах концентрация загрязняющих веществ превысила пороговую в 183 раза. Отходы попали в Большую Липню из-за аварийной ситуации.