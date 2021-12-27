За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 43 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 8 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 706 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 51 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, с участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 происшествие.В Вязниковском районе, по предварительной информации, 25 декабря 2021 г. около 09:55 на 275 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Рено» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Скания» с полуприцепом, в результате чего автомобиль «Рено» столкнулся с движущимся в правой полосе автомобилем «Луидор» под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП 36-летний водитель автомобиля «Рено» направлен на амбулаторное лечение.В Гусь-Хрустальном районе 26 декабря, в воскресенье, около 11:00 в деревне Парахино 62-летний водитель автомобиля «УАЗ» съехал с проезжей части дороги и врезался в дерево. В результате ДТП 57-летний пассажир автомобиля «УАЗ» направлен на амбулаторное лечение.