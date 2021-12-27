Мужчина нашел мобильный телефон и, зная кому он в действительности принадлежит, решил не возвращать его владелице.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Ковровчанину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в конце июля текущего года фигурант отдыхал с приятелями на пляже одного из городских водоемов. К отдыхающим, с просьбой помочь отыскать мобильный телефон, обратилась женщина. Совместные поиски результата не дали.Однако, на следующее утро 47-летний ковровчанин решил вернуться на пляж и продолжил искать принадлежащий местной жительнице телефон. Мобильный телефон мужчина отыскал, но решил не возвращать его законной владелице. Фигурант подобрал графический ключ-пароль, обновил настройки до заводских, установил сим-карту и начал пользоваться чужим телефоном.Ковровчанин был задержан полицейскими и дал признательные показания. Похищенный мобильный телефон стоимостью около 6 000 рублей возвращен владелице.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.