Во Владимирской области хозяин заплатит компенсацию за искусанного его собакой...

Во Владимирской области хозяин заплатит компенсацию за искусанного его собакой ребенка.Кольчугинским горсудом установлено, что в августе во время прогулки на несовершеннолетнюю дочь истца напала и искусала собака породы «Акита-ину». С которой владелец гулял без поводка и намордника и оставил без присмотра. Тогда хозяин собаки был признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 3 000 рублей за нарушение правил по содержанию домашнего животного.Теперь судом учтено, что в результате укуса собаки ребенок сильно испугался, по настоящее время ощущает страх перед собаками крупных пород. А также испытывал сильную физическую боль, что повлекло необходимость последующего лечения, в том числе прохождения курса прививок от бешенства, .В итоге, с владельца собаки взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей.Фото https://www.pxfuel.com/