Самой популярной была услуга записи к врачам.

«Горячая линия» 122 стала в уходящем году одной из основных площадок для оперативной обратной связи по самым актуальным вопросам – частичной мобилизации и заболеваемости коронавирусом. Итоги работы колл-центров в регионах озвучил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства:— С 2020 года на единую службу 122, организованную по поручению Владимира Путина, поступило более 107 миллионов звонков, из них 59 миллионов - только в этом году. Пик пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости «Омикроном». С начала частичной мобилизации в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры 122 и ресурсы «Объясняем.рф». Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия 122 за этот период обработала порядка 2 миллионов звонков.Владимирцы более 620 000 раз обратились за информацией на номер 122: самой популярной была услуга записи к врачам, а с началом мобилизации актуальными стали вопросы социальных гарантиях мобилизованных и членов их семей, порядке призыва на службу, условиях отсрочки, категориях, подлежащих призыву. Всего вопросов, связанных с мобилизацией, с 23 сентября было не менее 16 000, для сравнения - консультаций по Covid-19 было проведено свыше 11 300.Операторы службы 122 предоставляли обратившимся полные и достоверные данные по частичной мобилизации. Дополнительными информационными площадками стали порталы Госуслуг и «Объясняем.рф».За время существования раздела «Частичная мобилизация» на сайте «Объясняем.рф» зафиксировано более 50 миллионов просмотров. Суммарный охват постов в соцсетях составил 239 миллионов. Наиболее популярными стали ответы про порядок вступления в добровольцы и отправку посылок военнослужащим. Для информирования о федеральных мерах поддержки был обновлен навигатор мер.