Экс-глава города Александров Владимирской области 49-летний Геннадий Симин погиб в ДТП в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщили в telegram-канале «112». По предварительным данным,

Экс-глава города Александров Владимирской области 49-летний Геннадий Симин погиб в ДТП в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщили в telegram-канале «112». По предварительным данным, Симин за рулем Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу, задел другую машину и лоб в лоб врезался в такси. Экс-глава Александрова скончался на месте, 34-летний таксист Казбек