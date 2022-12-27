В 2014 году градоначальник был приговорён к четырём годам тюрьмы за покушение на мошенничество.

Бывший мэр Александрова Геннадий Симин погиб в автокатастрофе под Москвой. Об этом сообщают коллеги из .Авария произошла в 4.40 утра 27 декабря в Одинцово на Можайском шоссе. Две машины такси врезались друг в друга. Водитель одного из автомобилей доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Бывший владимирский чиновник погиб на месте ДТП.Ранее он возглавлял мэрию Александрова, а в 2014 году градоначальник был приговорён к четырём годам тюрьмы за покушение на мошенничество.