В конце декабря в Коврове по традиции провели церемонию «Человек года». Награды получил 31 номинант.

В конце декабря в Коврове по традиции провели церемонию «Человек года». Награды получил 31 номинант.Почётным гражданином Коврова, человеком 2022 года стал бывший глава города, а ныне председатель городского Совета народных депутатов Анатолий Зотов. В числе победителей также оказались заслуженные люди и предприятия, чей вклад способствовал росту научного, культурного, спортивного, общественного, экономического потенциала Коврова.«От души поздравляю всех номинантов с заслуженным званием «Человек года» и признанием Ваших заслуг не только перед родным городом, но и перед людьми! Желаю всем дальнейших достижений и побед!», - поздравил ковровчан депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.