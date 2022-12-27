Ребята также написали военным письма с пожеланиями.

Дети из Владимирской области собрали участникам СВО новогодние подарки. Груз помогает доставить «Единая Россия».Сотни праздничных наборов вместили в себя конфеты, печенье, сгущёнку, пряники, баранки, чай и другую еду. Ребята также написали военным письма с пожеланиями.Старт акции дали учащиеся владимирской школы №49, которые обратились к губернатору с просьбой помочь доставить гостинцы в зону боевых действий. Далее инициативу подхватили другие образовательные учреждения, в том числе детские сады.Партийцы же взяли на себя задачу доставить груз в полки и части с мобилизованными владимирцами.