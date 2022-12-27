Девушка-инвалид из Коврова мечтает о новогоднем подарке - коляске, чтобы самостоятельно выходить из...

Девушка-инвалид из Коврова мечтает о новогоднем подарке - коляске, чтобы самостоятельно выходить из домаВалентина Прибылова, инвалид из Коврова, практически не выходит из дома. А девушка мечтает вести активный образ жизни. Что ей может в этом помочь и что, напротив, мешает? Расскажет Анастасия Сахарова.- Новый год я никогда не встречала. Никогда не загадывала свое желание.Валентина Прибылова не ходит уже восемь лет. Живёт одна. К быту на коляске приспособилась: девушка готовит, заказывает продукты онлайн. И даже наводит порядок.Валентина Прибылова, жительница г. Коврова:- И мою я пол по секциям. Сначала эту сторону промываю.Вне дома Валя занимается плаванием, участвует в гонках на колясках и в соревнованиях по толканию ядра. Но на улицу выходит только летом.Валентина Прибылова, жительница г. Коврова:- Сижу, дышу воздухом свежим из окна. Смотрю, как у прохожих жизнь идет. А я сижу дома.. И чтобы не свихнуться с ума, сижу плету бисером..И виной "заточению" даже не инвалидность. Пандус, который установлен в доме, для коляски Вали не подходит. Угол наклона слишком крутой. Поэтому каждый выход из дома - стресс.Валентина Прибылова, жительница г. Коврова:- Ой, ой! Мы каждый раз вот так съезжаем, ой!К инвалиду, конечно, приходит соцработник. Но как коляску со взрослым человеком может вывезти женщина, если даже мужчине это не под силу?Валентина Прибылова, жительница г. Коврова:- Очень тяжело... Я думала, что мы сейчас просто упадем. Очень тяжело! Это огромная нагрузка.Каждый раз, когда я по этому пандусу поднимаюсь и спускаюсь, я испытываю просто шок.Да и пандус не единственная проблема. По льду и снегу коляска не едет, даже если ей управляет крепкий мужчина. В этом убедился оператор ГТРК «Владимир» Александр Чунаев. В зале Саша поднимает большие веса, но здесь признал поражение.Александр Чунаев, оператор ГТРК «Владимир»:- Далеко мы не уедем. Колесики маленькие, буксуют и мы застреваем из-за этого. Даже не можем полметра проехать.Помочь может электрическая коляска-ступенькоход. Она съезжает с лестниц с помощью "гусениц" и не требует посторонней помощи. Этот "внедорожник" - единственная надежда Вали Прибыловой. А пока она каждый раз падает и получает новые увечья...Валентина Прибылова, жительница г. Коврова:- Даже равновесие падает... Ой! Вот так вот происходят падения на этой коляске. Это очень травмоопасно. Я каждый раз зашибаю себе спину.Валя мечтает: если у нее будет ступенькоход, то она будет ездить в бассейн, в местный ДК на спортивные соревнования. 365 дней в году. А в первый день поедет к новогодней ёлке... И сделает прическу в парикмахерской.Валентина Прибылова, жительница г. Коврова:- Малейшие радости - это радости! Для кого-то сходить постричься - это обычный день. А для меня - событие. Я никогда в салонах не была. Прическу сделают и сфотографируют. И я получу радость, счастье, эйфорию от того, что это просто был обычный день. Но для меня это бы был радостный день. И я надеюсь, что моя мечта сбудется!В этом году Валентина Прибылова впервые загадала желание. На своей странице в соцсетях она написала: "Верю в новогоднее чудо".Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. «Вести-Владимир»