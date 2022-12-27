44-летняя Диана Гурцкая обратилась к россиянам.

44-летняя Диана Гурцкая обратилась к россиянам.Этот год для Дианы Гурцкая стал особенным. Дело в том, что в 2022-м певицу признали народной артисткой России. Соответствующий указ был подписан главой государства 1 апреля. Награду певице вручал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Тогда Гурцкая выразила благодарность за то, что ее деятельность так высоко оценили. Она отметила, что раньше никто и представить не мог, что она будет получать награду в Кремле.О необходимости мечтать о лучшем сказала Диана Гурцкая в новогоднем поздравлении, которое она записала специально для читателей "Дни.ру". "Мечтайте и верьте, что все начинается с мечты!", – сказала певица.