Школа № 1 в городе Меленки славится не только своей богатой 110-летней историей. Особая гордость учреждения - воспитанники.

Школа № 1 в городе Меленки славится не только своей богатой 110-летней историей. Особая гордость учреждения - воспитанники.Ими были известные и уважаемые люди, среди которых - Герой Советского Союза генерал - полковник авиации Николай Каманин, чьё имя здесь знает даже первоклашка. Каманин вошел в историю страны как один главных участников операции по вызволению челюскинцев из ледового плена, участник Парада Победы на Красной площади, наставник первых советских космонавтов. Именно его имя гордо носит щкола с более чем вековой историей.И гордятся тут не только выпускниками, но и ещё и учащимися, которые, без преувеличения, растут талантливыми и усердными, внося свой вклад в историю школы. Среди таких - пятиклассник Егор Фомин. Мальчик с 6 лет увлекается шахматами, уже успев проявить себя.Шахматные традицииПо скромному и улыбчивому мальчику и не скажешь, что за плечами у него не один выигранный турнир. Пусть пока и местного значения. Первые шаги у всех когда-то были. О себе и успехах говорит без пафоса, на вопрос о количестве дипломов отвечает скромно: «А я их не считаю». Зато про свою страсть - шахматы - говорит охотно. Увлечение появилось не просто так.- В нашем районе довольно сильная шахматная школа, - рассказывает мама мальчика Марина Фомина. - В школе в шахматы играла и я, и мой супруг, поэтому, можно сказать, увлечение пришло из семьи. Ко всему прочему, шах­матами в школе увлекаются и другие ребята. Есть даже целая «шахматная» семья - уже окончивший школу Максим Дмитриев, его сестра Анна Савосто и их папа - тренер Петр Савосто. В секцию Егор начал ходить с 6 лет, даже раньше, чем в школу. Попали в группу к тренеру Владимиру Гончаруку, который вырастил не одного сильного шахматиста.- Мне с первого занятия понравилось играть в шахматы, - поделился Егор. - И было очень приятно, что меня заметили. Когда я стал ходить в Детско-юношескую спортивную школу мама с папой на Новый год подарили мне шахматную доску, и у меня появилась возможность больше тренироваться.Первые турниры, на которые попадал Егор, можно считать пробой пера. Сразу звезд с неба не хватал, но во вкус явно вошел. Старания мальчика заметили почти сразу. Сейчас места -призовые. И стопка дипломов, несмотря на скромный уход от ответа об их количестве, внушительная. Пока уголка достижений дома нет, признается мама юного шахматиста, но об этом уже приходится задумываться.- Если раньше, когда Егор с папой устраивали домашние шахматные турниры, выигрывал супруг, то сейчас пальма первенства всегда за сыном, - смеётся Марина Фомина. - К шахматам в семье теперь тяготеет и младшая сестрёнка Егора - помогает ему расставлять фигуры на доске. Иногда и сама достает её и просил его с ней поиграть. Пока ей только 3 года, но я уверена, что в ближайшем будущем турниры будут они проводить уже между собой.Первый турнирПоследним по порядку, но не по значимости, для юного шахматиста стал турнир, который завершился недавно - 24 октября. Речь о 29-м межрегиональном Меленковском шахматном фестивале памяти Владимира Курочкина, который объединил в своём составе игроков 4-х регионов: Ивановской, Владимирской, Рязанской и Нижегородской областей. Общее число участников впервые за последние «ковидные» годы достигло 82 человек. Длился он 4 дня. Каждый турнирный день требовал от юного шахматиста сосредоточенности, терпения и времени. Приходилось отыгрывать не по одной партии.Поддержка близкихВ школе к таланту ученика относятся не просто с пониманием - уважением. Достижениям радуются, как своим. Причём как педагоги, так и одноклассники. Поэтому Егора на 2 дня турнира памяти Владимира Курочкина, что выпали на будни, отпустили с уроков. Знали, что пропущенное спортсмен обязательно наверстает. В этом без преувеличения есть вклад семьи Фоминых, особенно - мамы.- Я всегда стараюсь сама заниматься с сыном, помогая ему делать уроки, - рассказывает Марина Фомина. - Даже, когда выдается возможность воспользоваться помощью родственников, отказываюсь. Убеждена, что я должна знать, какие темы Егор ещё не усвоил и, освежив свои знания, прохожу темы вместе с ним. Благодаря шахматам усердия нам не занимать. Всё-таки увлечение вырабатывает определённые навыки и склад ума: развивают память, логику, внимание, усидчивость. Поэтому учёба дается проще. Если другие ребята могут пойти после школы гулять, решив отложить уроки «на потом», Егор смотрит наперед. Как говорится, в будущее. В шахматах важно предвидеть ход соперника, так можно сказать и с уроками. Он понимает, что учиться нужно усердно, а если осталось время - уделять его тому, что хочется.Первая медальПартию за призовое 3-е место Егор вспоминает с трепетом - считает её самой сложной за всё время, что он проводит за доской.- Волнуюсь каждый раз. Но стараюсь побыстрее взять себя в руки, чтобы показать достойный результат. Поэтому перед турнирами часто решаю шахматные задачи, которые помогают восполнить какие-то пробелы или «подтянуть» знания. Так было и в этот раз. Турнир был смешанный, и финальная для меня партия была с сильной девочкой-шахмастисткой. Игра была напряжённая, но мне удалось одержать верх. Во время игры я всегда стараюсь рассмотреть все возможные ходы - это важно, чтобы подобрать тактику ответного хода. В какой-то момент я понял, что моя соперница может поставить мне шах, но она этой возможности не заметила. В итоге, я смог заработать преимущество и выиграть партию. Мне за 3 место дали первую мою медаль!Призовому месту на самом крупном для Егора турнире особенно радовались его одноклассники и классный руководитель Ирина Никитина.- Класс Егора очень дружный, -рассказала педагог, - Поэтому радость за его победы - искренняя и без зависти. Ещё, наверно, потому, что Егор сам по себе добрый и отзывчивый мальчик, который всегда готов помочь своим одноклассникам. Когда я узнала, что он увлекается шахматами, я, признаюсь, не удивилась. Потому что замечала его тягу к математике. А математический склад ума в шахматах незаменим.Причём поддержка со стороны одноклассников не только моральная - если кто-то приносит на занятия шахматную доску - обязательно проходят импровизированные турниры.Заниматься любимым увлечением Егор старается каждый день: дважды в неделю ходит в секцию, дома, когда выдаётся свободное время - решает задачи, разбирает партии известных шахматистов.Несмотря на сравнительно небольшой шахматный путь, Егор уже нашёл своего кумира.- Мне нравится, как проводит партии норвежский шахматист Магнус Карлсон, - рассказал Егор. - Играет он сильно и хорошо. Интересно разбираться в его ходах.Ещё и спортУвлекается Егор не только шахматами. Пятиклашка тяготеет и к спорту - любит кататься на коньках, заниматься общей физической подготовкой, для чего посещает местный спортивный комплекс «Черемушки». В ближайших планах - научиться хорошо подтягиваться.Тяга к спорту вполне понятна - в школе множество спортивных секций - волейбол, баскетбол. В кабинете директора кубки стоят и на шкафу, и в нём. Причём в несколько рядов. В школе учатся ребята, которые на высоком уровне играют в бильярд. Например, старшеклассник Анатолий Минчев - спортсмен Федерации бильярдного спорта Владимирской области - в 2021 году выиграл серебряную медаль в Первенстве России «Динамичная пирамида». Соревнования проходили в Евпатории, в Крыму, среди юношей от 13 до 16 лет.Есть в школе и научное общество, которое объединило не один десяток школьников. В прошлом году ученик школы Никита Пшенов единственный из области победил на Всероссийской олимпиаде. Заключительный этап олимпиады по истории, где Меленковский школьник одержал победу, проходил в Казани. К слову, Никита - победитель регионального этапа сразу 2-х олимпиад - по истории и обществознанию.Про планы шахматные: цели Егор тоже уже расставил.- Хочу получить разряд, а потом попасть на областные соревнования, - поделился Егор. - Очень надеюсь, что у меня это получится.Материал подготовлен при содействии ИП Волкова.