До 15 января 2023 года московские некоммерческие организации проведут серию познавательных, творческих и благотворительных мероприятий. Запланированы мастер-классы, лекции и кинопоказы.

До 15 января 2023 года московские некоммерческие организации проведут серию познавательных, творческих и благотворительных мероприятий. Запланированы мастер-классы, лекции и кинопоказы.Программа "Добрые каникулы" проходит в павильоне №44 "Кролиководство" на ВДНХ. Всех желающих приглашают посетить благотворительную ярмарку, лекции, кинопоказы и более 80 мастер-классов, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Гости смогут получить полезные знания и найти новое хобби. Так, благотворительный фонд помощи детям с инвалидностью "Движение вверх" проведет мастер-класс по изготовлению новогодних открыток.Москвичам и гостям столицы покажут фильмы о благотворительности и людях, работающих в НКО. 29 декабря состоится демонстрация ленты "Возрождение в "Фениксе". Картина расскажет о центре, который помогает людям с инвалидностью искать друзей и единомышленников, заниматься искусством, путешествовать и жить полной жизнью.Площадка будет работать три недели. С расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте .Напоним, что на ВДНХ в рамках акции "Москва помогает" работает один из пунктов сбора гуманитарной помощи для участников специальной операции и жителей новых регионов. Все неравнодушные могут принести туда подарки для детей: сладкие наборы, книги, канцелярские принадлежности.Для участников СВО собирают теплые вещи, подарочные мужские наборы, средства гигиены. Все посылки должны быть новыми.Акция продлится до 8 января. Пункты сбора гуманитарной помощи работают ежедневно с 10 утра до 19 вечера. Узнать о расположении всех штабов можно на , которая доступна на портале mos.ru.