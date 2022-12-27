27 декабря 2022 года православная церковь чтит мучеников Аполлония, Феотиха, Ариана и Филимона.
27 декабря 2022 года православная церковь чтит мучеников Аполлония, Феотиха, Ариана и Филимона.
История
27 декабря
православные вспоминают сразу четырех мучеников — Филимона, Аполлония, Ариана и
Феотиха. Каждый из них отдал жизнь за веру в Христа. Для почтения памяти мучеников,
православные читают молитву о верных людях, избавления от врагов и возвышения
силы Христа.
На Руси же этот
день был особенно опасен из-за злых духов. Они со всех сторон пытались попасть
в дом, поэтому жители старались защитить свое жилье разными путями.
Еще среди людей шли разговоры, что во сне можно увидеть свои скрытые способности узнать сильные черты характера, разглядеть внутреннее благородство.
Традиции и
приметы
Какая 27 декабря
погода — таким будет и февраль 2023 года.
На Руси старались
почаще умывать лицо и руки, надевать свежую одежду, чтобы защитить себя от
молнии и злого духа.
Дома нужно
убраться, чтобы отпугнуть нечистую силу. Она не может жить в порядке и чистоте.
Что нельзя делать
27 декабря 2022 года
Запрещено пить
алкогольные напитки.
Родителям нельзя
оставлять маленьких детей без присмотра.
А на улицах
нельзя поднимать найденные предметы.
Выгуливая
домашнее животное, нужно держать его на поводке. Так, в него не вселится злая
сила.