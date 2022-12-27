27 декабря 2022 года православная церковь чтит мучеников Аполлония, Феотиха, Ариана и Филимона.

27 декабря 2022 года православная церковь чтит мучеников Аполлония, Феотиха, Ариана и Филимона.История27 декабряправославные вспоминают сразу четырех мучеников — Филимона, Аполлония, Ариана иФеотиха. Каждый из них отдал жизнь за веру в Христа. Для почтения памяти мучеников,православные читают молитву о верных людях, избавления от врагов и возвышениясилы Христа.На Руси же этотдень был особенно опасен из-за злых духов. Они со всех сторон пытались попастьв дом, поэтому жители старались защитить свое жилье разными путями.Еще среди людей шли разговоры, что во сне можно увидеть свои скрытые способности узнать сильные черты характера, разглядеть внутреннее благородство.Традиции иприметыКакая 27 декабряпогода — таким будет и февраль 2023 года.На Руси старалисьпочаще умывать лицо и руки, надевать свежую одежду, чтобы защитить себя отмолнии и злого духа.Дома нужноубраться, чтобы отпугнуть нечистую силу. Она не может жить в порядке и чистоте.Что нельзя делать27 декабря 2022 годаЗапрещено питьалкогольные напитки.Родителям нельзяоставлять маленьких детей без присмотра.А на улицахнельзя поднимать найденные предметы.Выгуливаядомашнее животное, нужно держать его на поводке. Так, в него не вселится злаясила.