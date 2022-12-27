Самые низкие цены в реконструированных зданиях.

Самые низкие цены в реконструированных зданиях.Одним из трендов последних лет в Москве стала реконструкция и капремонт небольших старых зданий под жилье. Всего за год объем предложения в таких проектах увеличился в пять раз, до 1,5 тыс. лотов. Как правило, покупателям предлагаются компактные студии, чаще всего в статусе апартаментов. Но около трети лотов – это квартиры.Самые низкие цены – от 3,8 млн рублей – действуют в проекте "" от застройщика Pioneer Finance в районе Очаково-Матвеевское. В комплексе из двух панельных девятиэтажек предлагаются студии площадью от 12 кв. м с чистовой отделкой.В еще одном проекте от этого же застройщика – "" в Кузьминках – цены начинаются от 4 млн рублей. В двух панельных корпусах высотой в 5 этажей предлагаются студии площадью от 15,3 кв. м, также с чистовой отделкой.В ЖК "" в районе Очаково-Матвеевское можно приобрести студию по цене от 4,3 млн рублей. Площадь лотов начинается от 12 кв. м. Во всех квартирах выполнена чистовая отделка.В ЖК "" от застройщика My Space в Кузьминках цены стартуют от 4,9 млн рублей. В отреставрированной кирпичной пятиэтажке предлагаются квартиры площадью от 16 кв. м с полной отделкой.Компактные студии в Москве пользуются особой популярностью у двух категорий покупателей. Во-первых, это те, кто приобретает жилье для дальнейшей сдачи в аренду. Во-вторых, это жители регионов с небольшим бюджетом, для которых такая квартира – оптимальный шанс получить столичную прописку.