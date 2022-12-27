Геннадий Симин, бывший мэр города Александрова погиб в ДТП Это случилось сегодня рано утром в...

Геннадий Симин, бывший мэр города Александрова погиб в ДТПЭто случилось сегодня рано утром в Подмосковье близ Одинцово на Можайском шоссе.По предварительным данным, около 4 часов 40 минут на шоссе произошло лобовое столкновение двух такси. 34-летний водитель одного из них в тяжелом состоянии попал в больницу. А 49-летний Симин скончался от травм на месте пароисшествия.Напомним, что в марте 2014 года этого года приговором Владимирского областного суда бывший александровский градоначальник Геннадий Симин признан виновным в организации покушения на мошенничество в особо крупном размере и приговорен к 4 годам исправительной колонии общего режима. До этого экс-мэр был освобожден из СИЗО владимирского централа под залог в пять миллионов рублей. После оглашения приговора наручники на Симина надели прямо в зале суда. С учетом 3 лет, которые Симин отбыл в СИЗО, ему необходимо было провести в колонии около года.Фото ГТРК "Владимир"