25 января исполнится 4 года со дня смерти актрисы и певицы Людмилы Сенчиной. Корреспондент Дни.ру побывал на ее могиле на Смоленском кладбище Петербурга и оценил состояние.

25 января исполнится 4 года со дня смерти актрисы и певицы Людмилы Сенчиной. Корреспондент "Дни.ру" побывал на ее могиле на Смоленском кладбище Петербурга и оценил состояние.Людмиле Сенчиной судьбой было отмеряно всего 67 лет. Последние полтора года жизни певица боролась с раком поджелудочной железы. Но о страшной болезни знали только самые близкие – несмотря на тяжелый недуг, певица продолжала работать. И лишь последние два недели она провела в коме, а 25 января 2018 года в 8:30 утра скончалась в одной из больниц Петербурга.Похоронить себя на Смоленском кладбище певица завещала при жизни. И ее наказ был исполнен. Могила артистки – в двух шагах от могилы блаженной Ксении Петербургской.Памятник на могиле звезды был установлен лишь в ноябре 2021-го, через три года после кончины Сенчиной. Версии столь долгого отсутствия выдвигались разные – от нехватки средств на него у родственников до якобы нежелания самой Сенчиной, высказанного незадолго до ее ухода. Потом был слух, что родные решили установить на месте захоронения надгробие в виде часовни. Но им было отказано, поскольку высокий памятник мог закрыть стоящую рядом часовню Ксении Блаженной.В итоге здесь появился лаконичный памятник виде двух крыльев, на одном из которых выгравирован портрет певицы, а на другом — даты ее жизни. На обратной стороне монумента высечены слова хита "Любовь и Разлука», который принес Сенчиной популярность:Две верных подруги –Любовь и Разлука -Проходят сквозь сердце мое...Сегодня могила Людмилы Сенчиной – одна из самых посещаемых на Смоленском кладбище. Многие из тех, кто идет к часовне Ксении Петербургской, заходят поклониться и любимой певице, чьи песни "Лесной олень", "Золушка", и "День рождения". Летом и зимой могила утопает в живых цветах.