Губернатор Александр Авдеев выразил соболезнование дочери депутата Павла Антова. От имени...

Губернатор Александр Авдеев выразил соболезнование дочери депутата Павла Антова."От имени администрации Владимирской области и от меня лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Вашего отца!Все, кто знал Павла Генриховича, помнят его как широко образованного, опытного руководителя, порядочного и неравнодушного человека. Его заслуги хорошо известны во Владимирской области. Он основал группу компаний „Владимирский стандарт“ и за несколько лет превратил ее в одно из самых успешных и значимых производств региона. Активно участвовал в общественной жизни, поддерживал детские творческие коллективы, детские дома, занимался продвижением Владимирской школы живописи. Желание помогать привело его в депутатский корпус Законодательного Собрания. Он возглавлял комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии, а также входил в состав комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации.Светлая память о Павле Генриховиче — замечательном, душевно добром и талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах! Разделяю Вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.Искренне,Губернатор Владимирской областиА. А. Авдеев.Напомим, что Павел Антов погиб в результате несчастного случая в Индии, в штате Одиша. Туда он отправился в составе группы российских туристов. Как сообщил сегодня ТАСС Алексей Идамкин, генконсул России в Калькутте, полиция пока "не видит криминальной составляющей" в гибели Павла Антова. Двумя днями ранее в этом же отеле мертвым был найден друг предпринимателя Владимир Быданов.Председатель комитета по аграрной политике Заксобрания Павел Антов был основателем группы компаний "Владимирский стандарт", активно занимался общественной деятельностью, был меценатом. Ценил владимирскую школу живописи и открыл галерею во Владимире. Много лет Павел Генрихович сотрудничал с ГТРК "Владимир", был экспертом проектов "Бизнес-план" и "Планета на ладони".