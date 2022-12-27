Он выпал с третьего этажа отеля.

Александр Авдеев выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Законодательного Собрания Владимирской области и бизнесмена . Он погиб в Индии, упав с третьего этажа отеля.«Уважаемая Анна Павловна! Выражаю глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Вашего отца! Мы помним его как образованного, опытного руководителя, порядочного и неравнодушного человека. Он активно участвовал в общественной жизни, поддерживал детские творческие коллективы, детские дома. Светлая память о замечательном, душевно добром и талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяю вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты», - обратился губернатор к дочери скончавшегося парламентария.Ранее свои соболезнования спикер ЗС Владимир Киселёв.