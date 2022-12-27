Гусь-Хрустальный ждет глобальная модернизация ЖКХ. Деньги на нее, 806 миллионов рублей,...

Гусь-Хрустальный ждет глобальная модернизация ЖКХ. Деньги на нее, 806 миллионов рублей, "Владимиртеплогаз" получит в кредит от Фонда национального благосостояния. Возвращать сумму будут в течение 25 лет.Всего за три следующих года предприятие потратит на реконструкцию коммуникаций и строительство котельных более миллиарда: ещё 200 миллионов добавит из собственных средств. Планируется возведение шести блочных котельных, обновление тепловых пунктов и замена инженерных сетей. Качество теплоснабжения должно улучшиться у сорока трех тысяч человек.