Рекомендаций о том, в чем встречать Новый год, много. А в каких нарядах его встречать нельзя?

Рекомендаций о том, в чем встречать Новый год, много. А в каких нарядах его встречать нельзя?До Нового года 2023 остались считанные дни. Наверное, многие уже определились, как будут выглядеть в ночь самого волшебного праздника. Самое время убедиться, не совершаете ли вы ошибку. Астрологи считают, что есть определенные модели, цвета и детали, которые способны разозлить Водяного Кролика и испортить Новый год, отпугнув удачу.Наряды из кожиЭксперты говорят, что вещи из этого материала пропитаны агрессивной энергетикой, которую не приветствует Водяной Кролик. Так что, если вы решили отправиться на вечеринку в образе из кожи, самое время придумать альтернативу.Чем заменить: кожу, отдающую блеском, можно заменить глянцевой тканью – шелк, атлас, шифон. Идеальным вариантом также станут легкие платья в романтическом стиле.Наряды с меховыми вставками и НАКИДКИ ИЗ МЕХАМех по понятным причинам не только разозлит символ следующего года, но и выставит вас как человека, не разбирающегося в трендах. Натуральный мех давно не в моде, а искусственный мех, особенно некачественный, дешевит образ.Чем заменить: отличной альтернативой будут перья и пайетки – они выглядят эффектно, а еще уже который год это абсолютный новогодний тренд!Анималистичные принтыПринты в виде зебры или леопарда с каждым годом набирают популярность и все чаще мелькают на подиумах. В таком наряде вы точно выделитесь, но, к сожалению, Водяной Кролик его не оценит.Чем заменить: геометрические принты тоже в тренде, так что, отдайте предпочтение им – горох, всевозможные квадраты, ромбы и трапеции.Но все эти рекомендации для очень суеверных людей. Если вы все же реалист, а главная задача в новогоднюю ночь – блистать, восхищаться собой и не думать о хозяине следующего года... то встречайте праздник в чем хотите!