Владимирские власти подписали с российскими разработчиками соглашение, которое позволит ускорить внедрение российского программного обеспечения.

В колледжах Владимирской области появятся лаборатории для тестирования отечественного ПО. Об этом рассказали в департаменте образования.Владимирские власти подписали с российскими разработчиками соглашение, которое позволит ускорить внедрение российского программного обеспечения.ООО «Базальт СПО» предоставило 26 300 бесплатных лицензий на ОС «Альт Образование» и «Альт Рабочая станция». В комплект входит множество программ для педагогов и учащихся.ООО «Новые облачные технологии» передаст школам и колледжам лицензии на «МойОфис Образование».