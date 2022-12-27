Лолита поздравила дорогих читателей Дни.ру с новогодними праздниками!
Лолита поздравила дорогих читателей "Дни.ру" с новогодними праздниками!
Популярная эстрадная
певица Лолита Милявская поздравила редакцию и читателей "Дни.ру" с
наступающими праздниками! В своем видеообращении она осталась верна себе и
поделилась впечатлениями от наших статей.
Лолита поделилась,
что ей приятно видеть свое имя в заголовках статей — так она точно знает, что
ее помнят и любят зрители. Для артистки очень важно знать, что она любима
читателями. Артистка пожелала здоровья, успешной работы и легких материалов.
"Дни.ру", я поздравляю с Новым годом и желаю только позитивных новостей!" — поздравила
издание и читателей Лолита Милявская.
В уходящем 2022
году Лолита преобразилась — она похудела, слегка сменила стрижку и обновила
гардероб. Весной она стала лицом рекламного бренда и даже начала новые отношения.
Жизнь артистки кипит, а значит впереди нас ждут новые интересные новости о
Лолите Милявской.