Лолита поздравила дорогих читателей Дни.ру с новогодними праздниками!

Лолита поздравила дорогих читателей "Дни.ру" с новогодними праздниками!Популярная эстраднаяпевица Лолита Милявская поздравила редакцию и читателей "Дни.ру" снаступающими праздниками! В своем видеообращении она осталась верна себе иподелилась впечатлениями от наших статей.Лолита поделилась,что ей приятно видеть свое имя в заголовках статей — так она точно знает, чтоее помнят и любят зрители. Для артистки очень важно знать, что она любимачитателями. Артистка пожелала здоровья, успешной работы и легких материалов."Дни.ру", я поздравляю с Новым годом и желаю только позитивных новостей!" — поздравилаиздание и читателей Лолита Милявская.В уходящем 2022году Лолита преобразилась — она похудела, слегка сменила стрижку и обновилагардероб. Весной она стала лицом рекламного бренда и даже начала новые отношения.Жизнь артистки кипит, а значит впереди нас ждут новые интересные новости оЛолите Милявской.