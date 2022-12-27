Рыжий кот в новогоднем костюме поздравляет с праздниками!

Рыжий кот в новогоднем костюме поздравляет с праздниками!В сети появилосьмилейшее видео с рыжим котиком. Наряженная в костюм рождественского эльфа рыжаямордашка поздравляет всех зрителей с зимними праздниками!Хозяева решили,что каждый член семьи должен подготовиться к празднику. Они нарядили елку ивыбрали милый костюмчик своему питомцу. Не забыли даже про колпак эльфа — онкрасуется между пушистых ушек.Три тысячизрителей умилились такому малышу и в ответ поздравили рыжего котика. Вот такоемилое Рождество и Новый год! "Это слишком мило!", "Уже люблю этого пушистика", "Настоящий Санта-Кот", — написали подписчики канала.