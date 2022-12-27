Рыжий кот в новогоднем костюме поздравляет с праздниками!
Рыжий кот в новогоднем костюме поздравляет с праздниками!
В сети появилось
милейшее видео с рыжим котиком. Наряженная в костюм рождественского эльфа рыжая
мордашка поздравляет всех зрителей с зимними праздниками!
Хозяева решили,
что каждый член семьи должен подготовиться к празднику. Они нарядили елку и
выбрали милый костюмчик своему питомцу. Не забыли даже про колпак эльфа — он
красуется между пушистых ушек.
Три тысячи
зрителей умилились такому малышу и в ответ поздравили рыжего котика. Вот такое
милое Рождество и Новый год! "Это слишком мило!", "Уже люблю этого пушистика", "Настоящий Санта-Кот", — написали подписчики канала.