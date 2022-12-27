Московский зоопарк запускает новогоднюю акцию по сбору праздничных деревьев – елок, сосен и пихт.

Московский зоопарк запускает новогоднюю акцию по сбору праздничных деревьев – елок, сосен и пихт. Об этом сообщили в своем телеграм-канале."Хвойные деревья украсят вольеры наших обитателей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством", – отметили в сообщении.В Московском зоопарке рассказали, панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели фауны любят играть с хвойными деревьями. Кроме этого, едят еловые ветки винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, альпака и другие животные. Для этих представителей ель становится пищевым обогащением, так как хвоя насыщена витамином C, каротином и полезными аминокислотами.Рыси, пума, тигр, дальневосточный леопард и более мелкие кошки – камышовый кот, степной кот и дальневосточная лесная кошка используют стволы деревьев как когтеточки, добавили в зоопарке.Передать праздничные деревья могут только компании. От частных лиц они не принимаются, так как такие деревья могут быть опасны из-за оставшихся украшений. Кроме этого, такие деревья обычно долго стоят в помещении и теряют свой аромат.Зоопарк принимает нераспроданные деревья в период новогодних праздников еще с 2012 года. Прием деревьев осуществляется до 10 января. Необходимую информацию можно узнать по телефону +7 (916) 123–13–70 (Сергей).