Как сообщают в “Упрдор Москва – Нижний Новгород”, во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» освещение обновили в населенных пунктах Покров, Аннино и Петушки. На обходе Владимира

Как сообщают в “Упрдор Москва – Нижний Новгород”, во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» освещение обновили в населенных пунктах Покров, Аннино и Петушки. На обходе Владимира обновили светильники на транспортных развязках у Коняево, Байгуш, Пенкино, мостах через Клязьму и Судогду. В следующем году обновление продолжится. Освещение поменяют на развязках у Юрьевца и Мостостроя. На