Народные приметы на 28 декабря 2022 года: почему в Трифонов день нельзя ругать погоду?
28 декабря...
Народные приметы на 28 декабря 2022 года: почему в Трифонов день нельзя ругать погоду?
28 декабря 2022 года отмечают Трифонов день по народному календарю и церковный день памяти преподобного Трифона Печенегского.
Святой Трифон Печенегский считается покровителем моряков и, соответственно, рыбаков. Обычно 28 декабря погода стоит морозная. Говорили, что на Трифона и птица в лесу замерзает. Ещё в этот день нанимали на работу батраков.
28 декабря 2022 года - что можно делать?
Святому Трифону молятся и ставят свечи моряки и их родственники — для защиты в плавании и промысле.
В этот день выносили горячие угли и высыпали их прямо в снег. Тем самым распугивали нечистую силу, которая в это время подбирается к человеческим жилищам и всячески пытается попасть внутрь, чтобы согреться и навредить хозяевам.
Этот день очень успешен для учёбы, познания чего-то нового, в том числе новой профессии или ремесла. Если помочь нуждающимся деньгами и ненужными вам вещами, то в будущем вы почувствуете облегчение во многих делах. Удачный день для приема на работу новых сотрудников.
День будет удачным для приёма на работу новых сотрудников.
Чего нельзя делать?
В Трифонов день запрещено ругать погоду, проявлять недовольство теми или иными погодными явлениями, какими бы они ни были — к ухудшению здоровья. Человек, который рад и приветствует любую погоду — заслужит крепкое здоровье на долгое время.
Лучше воздержаться от посещения леса, особенно в одиночку — зима может наказать людей, напустить пургу, стужу, замести дороги. Также не рекомендуется ходить в гости. Поэтому лучше всего провести этот день дома.
Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, злиться, выяснять отношения, устраивать драки и даже бороться в шутку — к серьёзным разногласиям, которые повлияют на дальнейшую жизнь и успехи.
Продолжается Рождественский пост. Во время данного Поста верующие не употребляют в пищу мясо, яйца и молоко. Рыбу можно употреблять только по выходным. В среду полагается строгий пост, сухоядение.
Свободной девушке нельзя много смеяться — плохая примета. Попадётся муж, с которым придётся много плакать.
Старикам нельзя утираться одним полотенцем после молодых — заберут у них здоровье и красоту.
Супругам, у которых нет детей, нельзя дарить чужим детям подарки — своих детей так и не будет.
Нельзя стирать и гладить одежду.
Народные приметы на 28 декабря 2022 года
Какая погода сегодня, такая будет и в марте.
В морозный день «вспотели» окна — к потеплению.
На заре красная радуга — к морозам.
Синие пятна видны над лесом — к потеплению.
Западный ветер — скоро наступит оттепель.
С самого утра расчирикались синицы — мороз предвещают.
Кошка жмётся к людям, прячется в укромных местах, пытается быть ближе к печи или батареям отопления, не хочет выходить на улицу, старается попасть в дом — к сильному морозу.
Северный ветер — к похолоданию.
Морозный и малоснежный день — к урожаю хлебов.
Ветер разносит сухой снег — летом будет засуха.
Иней ночью — день будет без снега.
Фото: pxfuel.com/