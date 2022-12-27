Народные приметы на 28 декабря 2022 года: почему в Трифонов день нельзя ругать погоду? 28 декабря...

Народные приметы на 28 декабря 2022 года: почему в Трифонов день нельзя ругать погоду?28 декабря 2022 года отмечают Трифонов день по народному календарю и церковный день памяти преподобного Трифона Печенегского.Святой Трифон Печенегский считается покровителем моряков и, соответственно, рыбаков. Обычно 28 декабря погода стоит морозная. Говорили, что на Трифона и птица в лесу замерзает. Ещё в этот день нанимали на работу батраков.28 декабря 2022 года - что можно делать?Святому Трифону молятся и ставят свечи моряки и их родственники — для защиты в плавании и промысле.В этот день выносили горячие угли и высыпали их прямо в снег. Тем самым распугивали нечистую силу, которая в это время подбирается к человеческим жилищам и всячески пытается попасть внутрь, чтобы согреться и навредить хозяевам.Этот день очень успешен для учёбы, познания чего-то нового, в том числе новой профессии или ремесла. Если помочь нуждающимся деньгами и ненужными вам вещами, то в будущем вы почувствуете облегчение во многих делах. Удачный день для приема на работу новых сотрудников.День будет удачным для приёма на работу новых сотрудников.Чего нельзя делать?В Трифонов день запрещено ругать погоду, проявлять недовольство теми или иными погодными явлениями, какими бы они ни были — к ухудшению здоровья. Человек, который рад и приветствует любую погоду — заслужит крепкое здоровье на долгое время.Лучше воздержаться от посещения леса, особенно в одиночку — зима может наказать людей, напустить пургу, стужу, замести дороги. Также не рекомендуется ходить в гости. Поэтому лучше всего провести этот день дома.Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, злиться, выяснять отношения, устраивать драки и даже бороться в шутку — к серьёзным разногласиям, которые повлияют на дальнейшую жизнь и успехи.Продолжается Рождественский пост. Во время данного Поста верующие не употребляют в пищу мясо, яйца и молоко. Рыбу можно употреблять только по выходным. В среду полагается строгий пост, сухоядение.Свободной девушке нельзя много смеяться — плохая примета. Попадётся муж, с которым придётся много плакать.Старикам нельзя утираться одним полотенцем после молодых — заберут у них здоровье и красоту.Супругам, у которых нет детей, нельзя дарить чужим детям подарки — своих детей так и не будет.Нельзя стирать и гладить одежду.Народные приметы на 28 декабря 2022 годаКакая погода сегодня, такая будет и в марте.В морозный день «вспотели» окна — к потеплению.На заре красная радуга — к морозам.Синие пятна видны над лесом — к потеплению.Западный ветер — скоро наступит оттепель.С самого утра расчирикались синицы — мороз предвещают.Кошка жмётся к людям, прячется в укромных местах, пытается быть ближе к печи или батареям отопления, не хочет выходить на улицу, старается попасть в дом — к сильному морозу.Северный ветер — к похолоданию.Морозный и малоснежный день — к урожаю хлебов.Ветер разносит сухой снег — летом будет засуха.Иней ночью — день будет без снега.Фото: pxfuel.com/