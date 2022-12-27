В уходящем году злоумышленники чаще всего выманивали деньги у россиян с помощью подменных телефонных номеров. Такую информацию обнародовал юрист Иван Соловьев. Специалист уточнил, что ..

В уходящем году злоумышленники чаще всего выманивали деньги у россиян с помощью подменных телефонных номеров. Такую информацию обнародовал юрист Иван Соловьев.Специалист уточнил, что вычислить преступников довольно сложно. Дело в том, что большинство колл-центров находится на Западной Украине, в Польше, Германии и Великобритании. "Это вводит в заблуждение граждан, а при попытке перезвонить по данному номеру происходит сбой связи", – цитирует эксперта . Мошенники пользуются приемами социальной инженерии, отмечает .