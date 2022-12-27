В Москве состоялась премьера новогоднего музыкального фильма Voice спасает Новый год. В нем снялось много звезд – Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Лолита. В картине Милявская играет саму себя – исполняет хит Марлен, который вышел в этом году. С певицей встретился корреспондент Дни.ру.

В Москве состоялась премьера новогоднего музыкального фильма "Voice спасает Новый год". В нем снялось много звезд – Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Лолита. В картине Милявская играет саму себя – исполняет хит "Марлен", который вышел в этом году. С певицей встретился корреспондент "Дни.ру".Сегодня Лолита – востребованная, успешная артистка. Исключительно своим трудом и талантом она добилась всего, что имеет. Но ей знакомы времена безденежья и даже голода."Я помню те празднования Нового года, когда единственное, что могла себе позволить – салат "Оливье" и докторскую колбасу, – вспоминает певица. – Не было иного выхода. Копейки, что лежали в кармане, надо было разложить на еду, на поездку в метро. Не брезговала сдавать бутылки – тогда за них давали деньги. И это было спасение".Даже на концертные костюмы порой не хватало! "Приходилось экономить, откладывать, собирать и на съемку, и на студию, и на то, чтобы сделать программу, – уверяет Лолита. – А первые большие деньги я вложила в свое "Шоу разведенной женщины" – по тем временем 146 тысяч долларов. При этом денег на банкет уже не оставалось, и помню, как все меня спрашивали, где он будет после концерта. А у меня оставалось ровно 100 долларов в кармане, которые надо было потратить на себя, маму, ребенка и няню".После той программы, как говорит певица, больших гонораров она еще долго не получала. "И вложения в "Шоу разведенной женщины" я отбивала еще долго", – вспоминает звезда. Но о тех тратах она никогда не жалела. "Работа – это то, на что жалеть нельзя, – пояснила Лолита Милявская. – Я могу пожалеть на шмотки, но не на работу – там должно быть все лучшее".