Юлия Барановская раскрыла правду о главном герое в своей жизни.

Юлия Барановская раскрыла правду о главном герое в своей жизни.Телеведущая после расставания с Андреем Аршавиным так и не обзавелась серьезными отношениями. Ей постоянно приписывают романы – например, с Григорием Лепсом. Но на деле ни о каком возлюбленном Юлия Барановская не рассказывает.Несмотря на одиночество, звезда не перестает ухаживать за собой. К примеру, недавно теледива рассказала, как ухаживает за кожей глаз. Как оказалось, к выбору косметики она относится серьезно, а потому хорошенько ее проверяет перед рекомендацией поклонникам.После теста очередного средства она опубликовала фотографию, на которой, благодаря кофте с вырезом в районе груди, , пересекающиеся между собой. Но внимание привлекает не только бюст Юлии Барановской, но и кожа – она идеальна!Может быть, идеальная внешность пока не помогает экс-супруге Андрея Аршавина обрести семейное счастье. Зато на работе она выглядит безупречно. Наверное, поэтому предложения о сотрудничестве не заканчиваются. Звезда не только снимается на ТВ, но и появляется на мероприятиях с разными мужчинами-соведущими.Недавно, к примеру, теледива вышла в свет с новым мужчиной – куратором встречи с молодежью. Звезда пообщалась с гостями о патриотизме и современных героях. И по ее мнению, это не выдуманные персонажи комиксов или кино."Вот они – настоящие герои, которые живут рядом с нами и защищают свою страну", – отметила Юлия Барановская в своем блоге после встречи.